В Україні ліквідують податкові інспекції

Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управліннь ДФС в регіонах.

Кабінет міністрів України розпочав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби, в ході якого районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головним управлінням ДФС в регіонах.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, таке рішення Кабмін затвердив постановою «Про реорганізацію деяких територіальних органів Державної фіскальної служби» від 28 березня 2018 року.

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"Ліквідація районних органів ДФС - це перший етап структурної реорганізації ДФС. Це дозволить областях ефективніше виконувати основні функції ГФС, такі як аудит і робота з боргом, а районам - зосередитися на обслуговуванні платників. Наступний крок структурної реорганізації ДФС - створення єдиної юридичної особи в податковому напрямку ДФС", - цитуються в повідомленні слова міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністерство відзначило, що ухвалене рішення дозволить ефективно організувати роботу районів і областей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики і про реорганізацію територіальних органів ГФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці і головного Міжрегіонального управління ДФС.