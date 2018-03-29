Заповітні 7%: авторитетні експерти окреслили головні кроки для стимулювання зростання української економіки

Жоден з опитаних фахівців не засумнівався, що зростання українського ВВП на 7% у рік реальне.

Що треба зробити,щоб українська економіка зростала не на 2,5% в рік, як зараз, а на відчутні 7%.

На це питання відповіли сім авторитетних експертів у галузі економіки, пише "Новое время".

Видання опитало сім визнаних експертів, які багато років займаються макроекономікою і здатні подивитися на економічний розвиток України з боку, щоб вони дали свої рекомендації для більш відчутного зростання ВВП, наприклад, на 7%.

Зростання на такому рівні, на думку макроекономістів, значно покращує добробут людей.

Таким чином, експерти порекомендували наступні ключові кроки:

- Відновити програму співпраці з МВФ і отримати наступний транш, радить Джейсон Пеллмар, глава регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні, Білорусі та Молдові.

- Зупинити рейдерство силовиків, у першу чергу — Генпрокуратури та СБУ, каже Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні.

- Необхідно домогтися прогресу в приватизації держкомпаній і провести реформу держпідприємств, вважає Іван Міклош, екс-віце-прем'єр Словаччини, голова Стратегічної групи радників за підтримки реформ, головний економічний радник прем'єр-міністра України.

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- Більше не можна відкладати створення ринку землі, запевняє Сергій Гурієв, головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку.

- Інвестиції йдуть туди, де безпечно, вважає Олена Белан, головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital.

- Потрібно не тільки скоротити бюджетні витрати, але і перейти до бездефіцитного бюджету, радить Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

- Починати розвиток потрібно з відповіді на питання: куди ми прагнемо? - в цьому переконаний Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

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