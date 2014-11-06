Золотовалютні резерви Росії впали до п'ятирічного мінімуму

Вперше за 5 років вони впали нижче рівня в $430 млрд, сказано в матеріалах Банку Росії, пише РБК.

Ще тиждень тому (24 жовтня) обсяг ЗВР склав $439,1 млрд. Таким чином, за звітний тиждень вони зменшилися на $10,5 млрд, або на 2,4%.

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Це найнижчий показник від 16 жовтня 2009 року, коли міжнародні резерви Росії становили $423,4 млрд, випливає зі статистики ЦБ.

Міжнародні резерви - це високоліквідні фінансові активи, що перебувають у розпорядженні Банку Росії та уряду. Вони складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення (SDR), резервної позиції у МВФ та інших резервних активів.

Максимум ЗВР Росії припадає на 8 серпня 2008 року. Тоді їх обсяг досяг $598,1 млрд, а історичний мінімум зафіксований 2 квітня 1999 року ($10,7 млрд).

Раніше УНІАН повідомляв, що резерви Центробанку Росії скоротилися на $55 млрд від початку року.