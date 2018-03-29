В Україні з'явиться реєстр найбільших компаній-боржників по зарплаті

З початку поточного року в Україні з підприємств вже стягнуто близько 100 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі.

Міністр юстиції України Павло Петренко анонсував запуск реєстру найбільших компаній-боржників з виплати заробітних плат.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

"Хочу анонсувати, що почне працювати система стягнення заборгованості по заробітній платі. Ми анонсуємо відкриття публічного реєстру найбільших боржників по заробітній платі", - заявив він.

Крім того, Петренко зазначив, що перші великі боржники почали погашати заборгованості.

"По всій країні мова йде про майже 100 мільйонів гривень, які були погашені цього року", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з питань праці, заборгованість із виплати зарплат в Україні за станом на 1 січня 2018 року збільшилася на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 2,37 мільярда гривень.