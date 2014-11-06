Гривня на міжбанку знизилася до 14,35 за долар

Про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку, зазначивши, що, незважаючи на значне зростання курсу, міжбанківський ринок, як і раніше, не активний. За його інформацією, на сьогоднішньому валютному аукціоні, проведеному регулятором, ставка відсікання була встановлена на рівні 13,85 грн/дол., що більше рівня відсікання на вчорашньому аукціоні на 44 копійки.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на закритті торгів склали 17,49/17,96 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3033/0,3117 грн/рубль.

За даними Національного банку України, станом на 15.30, на міжбанку було укладено 147 угод на суму 69,64 млн дол., середньозважений курс склав 13,8429 грн/дол.

Нагадаємо, сьогодні Міжбанк відкрився гривнею по 13,99 за долар.