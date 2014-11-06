В Росії збираються обкласти малий бізнес новими податками

За оцінками експертів, нововведення торкнеться до 70% малих підприємців, пише КоммерсантЪ.

Комітет Держдуми з бюджету і податків схвалив законопроект, що надає місцевій владі право стягувати збори за окремі види діяльності. Автором документа виступив голова комітету Андрій Макаров, на розгляд палати він буде винесений у п'ятницю у складі поправок до проекту про "податковий маневр" і акцизні ставки, прийнятого у першому читанні 21 жовтня.

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Ввести місцеві збори запропонував у вересні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на Сочинському інвестиційному форумі. Тоді він заявив про відмову від податку з продажів, збори покликані компенсувати муніципалітетам недоотримані від цього рішення доходи. Міністр фінансів Антон Силуанов тоді припустив, що їх обсяг може скласти 50-70 млрд руб.

Депутати пропонують прописати у Податковому кодексі базові ставки для 22 видів діяльності. Місцева влада зможе збільшити їх до десяти разів і зменшити до нуля. Період оподаткування - квартал. Ставки варіюються від 6 тис. до 600 тис. руб.

Максимальний збір передбачений для підприємств торгівлі без залів або із приміщеннями до 50 кв. м, а також для громадського харчування із залами обслуговування того ж розміру. Якщо така діяльність провадиться на великих площах, ставка складе 6 тис. руб. за 1 кв. м.

Послуги з перевезення пасажирів і вантажів, ремонту та миття автомобілів, перукарські пропонується оподатковувати за ставкою від 60 тис. до 300 тис. руб. (залежить від кількості місць, вантажопідйомності і площі об'єкту).

Хімчистки, ательє і фотоательє, підприємства з ремонту ювелірних виробів - 300 тис. руб.

Місцеві збори торкнуться також туристичного ринку. Пропонується готельний збір (50 руб. на добу за людину), який може змінюватися залежно від розташування готелю. Збір не стосуватиметься гуртожитків, баз відпочинку, стаціонарів і соцустанов.

В апараті бізнес-омбудсмена Бориса Тітова вважають, що це посилить податкове навантаження.

"Ми проти такої ініціативи, регіони і так втратили величезну кількість малих підприємств у зв'язку зі зростанням соціальних страхових платежів",- зазначає керівник експертного центру при омбудсмені Анастасія Алехнович.

Місцеві бюджети, на її думку, навряд чи поповняться, зате збільшиться ризик розвитку корупційних схем і свавілля на місцях, зростуть споживчі ціни.

"Якщо місцева влада створює умови для розвитку бізнесу і зростає податкова база, то 75% від приросту платежів має залишатися у їхніх бюджетах, але рівень навантаження підвищуватися не повинен",- пропонує Алехнович.

"Добре, якщо збори підуть на розвиток цих напрямів діяльності - тоді бізнесу повернуть сплачене у вигляді вирішених завдань",- говорить віце-президент бізнес-об'єднання "Деловая Россия" Микола Остарков. Але в умовах дефіциту бюджетів це стане лише новим способом їх поповнення, що ускладнює життя бізнесу, додає він.

За оцінкою керівника центру експертизи та проблем підприємництва "Опора России" Івана Єфременкова, поправки торкнуться 60-70% малого бізнесу.

"Від 2013 року діє патентна система - підприємці будуть платити подвійні податки,- вважає він.- Причому поправки внесені до другого читання, тобто вони не обговорювалися і не проходили оцінку регулюючого впливу".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії через бюджетної кризи вирішили знову ввести податок з продажу.