Гривня закрила міжбанк на позначці 14,60 за долар

У четвер, 6 листопада, гривня на закритті міжбанку опустилася до 14,60 за долар.

Котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України станом на 16:01 досягли значень 14,15/14,16 грн/дол.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривня-євро до зазначеного часу становили 17,57/18,13 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рублю склали 0,3074/0,3174 грн/рубль.

Нагадаємо, сьогодні гривня відкрила міжбанк котируваннями 13,60/13,99 грн/дол. Котирування гривні щодо євро перебували на рівні 17,00/17,49 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3006/0,3094 грн/рубль.

Котирування гривні до середини торгів знизилися до 13,83/14,25 грн/дол., євро - 17,30/17,82 грн/євро, російського рубля - 0,3041 / 0,3135 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НБУ оновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара до 13,96 грн/дол.

Читайте такожГривня може впасти до 18 грн за долар - аналітик

Нацбанк вирішив з 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.