Нацбанк відмовився рятувати падаючу гривню - економіст

Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи дії регулятора у напрямі регулювання курсу національної валюти, пише Курс.

«Будувати прогнози зараз - неможливо. Тому що немає основної бази для прогнозування, а саме - офіційної політики і стратегії регулятора. НБУ самоусувається від процесу, оголошуючи вільне плавання. У наших умовах воно дасть лише вільне падіння курсу гривні», - зазначив Новак.

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За словами експерта, курсова політика нбу у поточних умовах повинна бути жорсткою.

«Те, що позавчора голова НБУ заявила, що Нацбанк буде дотримуватися політики так званого плаваючого курсу, це не політика. Тому що в сьогоднішніх військово-політичних і економічних умовах дотримуватися принципів "вільного плавання" - означає забезпечувати вільне падіння курсу гривні. У таких кризових моментах Нацбанк, як єдиний регулятор, повинен діяти жорстко, адміністративними і ринковими методами», - пояснив економіст.

Найбільш правильним рішенням, на думку Новака, було б введення валютного коридору.

«Зараз більш правильною була б політика валютного коридору у бік зміцнення курсу гривні від сьогоднішніх показників. Тобто - встановити валютний коридор 12-12,5 (гривні за долар. - ред.), оголосити це офіційною стратегією НБУ. У цьому випадку комерційні банки, які зараз притримують валюту, побачивши таку офіційну стратегію регулятора, зрозуміли б, що іноземна валюта скоро буде дешевшати, і тоді банкам немає сенсу притримувати її, вони почали б видавати її на ринок», - пояснив експерт.

«Таким чином, на ринку з'явилося б багато валюти і ми отримали не тільки стабілізацію, а й зміцнення», - підсумував Новак.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Валерія Гонтарева вважає економічно обгрунтованим курс 13 грн/дол.