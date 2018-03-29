ТОП-100 держкомпаній за півроку отримали більше 32 мільярдів прибутку

При цьому 73% загальної прибутку ТОП-100 держкомпаній заробила НАК "Нафтогаз України".

Прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-червні 2017 року зросла на 34,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і становить 32,6 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній становила понад 1,446 трильйона гривень, що майже на 0,4% більше, ніж на кінець 2016 року.

У міністерстві зазначили, що 73% загального фінансового результату портфеля ТОП-100 держкомпаній, а саме 23,3 мільярда гривень чистого прибутку заробила НАК "Нафтогаз України", що стало можливим завдяки тарифної політики компанії.

Лише 5 компаній з кращим фінансовим результатом згенерували близько 94% чистого прибутку. Серед них: НАК "Нафтогаз України", "Центренерго", "Укренерго", Адміністрація морських портів України "Енергоатом".

"В суспільстві є ілюзія, що державні підприємства - це кури, що несуть золоті яйця. Але статистика - річ уперта. Значну прибуток приносять компанії тільки у регульованих державою галузях. Переважна більшість інших компаній портфеля, і мені це доводиться вкотре констатувати, залишаються вкрай неефективними", - цитуються в повідомленні слова першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

Як повідомляв УНІАН, прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-вересні 2016 року зросла у 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становила 40 мільярдів гривень.