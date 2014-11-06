Інфляція в Україні вже підбирається до 20%

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти жовтня 2013 року) інфляція прискорилася до 19,8% до 17,5%, зафіксованих місяцем раніше.

Від початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція у жовтні прискорилася до 19% від 16,2%, зафіксованих на місяць раніше.

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За інформацією Держстату, у жовтні проти вересня найбільше подорожчали яйця - на 13,2% (проти жовтня 2013 року - на 22,6%), гаряча вода та опалення - на 8,5% (15,5%), взуття - на 8,1% (13,5%) одяг - на 5,3% (9,3%), фрукти - на 4,7% (подешевшали на 18,1%), хліб - на 3,5% (22,6%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на цукор - на 4,1% (до жовтня 2013 року - зростання на 52,8%), овочі - на 2,1% (зростання на 54,1%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні порівняно із серпнем 2014 року прискорилася до 2,9% з 0,8%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції у поточному році до 16%.