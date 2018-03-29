Що буде з курсом завтра: НБУ опустив гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 30 березня: 100 USD – 2654,3493 гривні; 100 EUR – 3270,4238 гривні; 10 RUR - 4,5953 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2654,3493 (29 березня – 2640,5249)

100 EUR – 3270,4238 (29 березня – 3273,7228)

10 RUR – 4,5953 (29 березня – 4,5874)

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Як повідомляє УНІАН, 29 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,50 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 2 копійки нижче в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,59/32,64 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5435 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 618 угод на суму 418,76 мільйона доларів.