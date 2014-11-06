Банкіри прогнозують стабілізацію валютного ринку і зміцнення гривні

Таку думку висловили журналістам представники найбільших банків під час круглого столу в Києві про останні нововведення НБУ на валютному ринку.

«Ми повинні радіти, що Національний банк прийняв таке рішення (про проведення аукціонів для визначення рівноважного курсу і скасування обмежень з імпорту - УНІАН), це обов'язково дасть позитивний результат... Вже є охочі повертатися зі своєю валютною пропозицією у легальне поле. Пройде день, або тиждень, і це обов'язково станеться. І на гривню чекає зміцнення», - сказав голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек.

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Водночас, він зазначив, що наївно очікувати зміцнення гривні лише за рахунок торгів на міжбанківському валютному ринку, тоді як в усьому світі долар дорожчає. Стійкість гривні, як пояснив банкір, крім обсягу торгів на міжбанку і золотовалютних резервів, залежить від темпів зростання експорту та конкурентоспроможності продукції.

«Навіть 500 млрд золотовалютних резервів не дають росіянам можливості утримувати сильним рубль, коли є недовіра до економічних і політичних процесів, що відбуваються в Росії. Не лише резервами міцна валюта, а станом економіки, підприємницьким та інвестиційним кліматом», - додав банкір.

Як зазначив присутній на круглому столі голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов, валютний курс повинен визначатися попитом і пропозицією на ринку, оскільки штучне заниження курсу відбиває бажання в експортерів завозити валюту до країни, що створює її дефіцит.

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«Національний банк зобов'язаний і має всі інструменти для управління валютним ринком. І ці торги, які він проводить, дають можливість прибирати ситуативну спекулятивну складову. Як показав сьогоднішній аукціон, у найближчі дні збережеться тенденція зростання, але наступним етапом буде оптимізація курсу на тій величині, яка дозволить експортерам заводити валюту в країну. Оскільки під час збільшення курсу падає попит на валюту з боку імпортерів, ми повинні знайти золоту середину», - сказав банкір.

Мамедов наголосив, що крім регулювання валютного ринку, необхідно проводити економічні перетворення для стимулювання експорту і зростання інвестицій в Україну, і в результаті зростання надходжень валюти у країну знизить тиск на валютний курс.

За словами заступника голови правління «Сітібанку» Владислава Сочинського, ситуація на валютному ринку у жовтні змусила НБУ, по суті, адміністративно обмежити курс до рівня 12,95 грн/дол., що дозволило уникнути неконтрольованої девальвації.

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«Рано говорити, що буде завтра. Очевидно, тенденцію ми вже чітко бачимо. Але не виключено що наступного тижня цей курс, який підштовхується вгору банками, які беруть участь в аукціонах, вийде на той рівень, коли клієнти-експортери почнуть заводити валюту у країну і продавати... Сьогодні ми піднялися на півгривні, вчора - на півгривні. Я не думаю, що завтра буде такий темп, і не виключаю можливості, що вже наступного тижня настане день, коли курс аукціону стане нижче від попереднього», - сказав він.

Банкір назвав аукціони НБУ обережним пошуком рівня, на якому мають торгуватися гривня/долар.

У свою чергу, президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров зазначив, що всі тенденції в Україні поки що ведуть до ослаблення гривні, але водночас прогнози деяких аналітиків про майбутню «катастрофічну» девальвацію до рівня 30-40 грн/дол. мають радше політичний характер.

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«Ми визначили три можливі сценарії. Найбільш малоймовірний сценарій - це 11,8, про який говорило Міністерство фінансів. Середня ймовірність - від 12,5 до 15, і поки курс перебуває у цьому коридорі, як офіційний міжбанківський, так і курс чорного ринку. І важкий сценарій, песимістичний, який пов'язаний більше з політичними моментами, це курси від 15 до 18», - сказав він.

Експерт наголосив, що курс на рівні 18-20 гривень за долар уже буде структурно руйнувати економіку України, порушуючи співвідношення між експортом та імпортом, і такого курсу українська влада допустити не повинна.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк за два дні знизив офіційний курс до долара на гривню.

Також повідомлялося, що Нацбанк від 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

За результатами двох аукціонів 5 і 6 листопада відбулося коригування курсів у бік зниження гривні до до 13,97/14,35 грн / дол., і слідом Нацбанк оновив історичний мінімум офіційного курсу гривні на рівні 13,955672 грн/дол.

На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває в межах 13,5-14 грн / дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо можливої ескалації конфлікту на сході України.