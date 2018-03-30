Посол пояснила, що шкодить довірі іноземних інвесторів до України (відео)

Ізабель Дюмон розповіла про випадки, коли суд стає на бік рейдерів.

Французькі компанії, які працюють в Україні, час від часу стикаються із корупцією, і це підриває довіру іноземних інвесторів до України.

Про це в інтерв'ю ведучій "Право на владу" Наталії Мосейчук сказала надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає ТСН.

"Є приклади, коли наші компанії стикаються з проявами хабарництва, дуже переймаються цим, розповідають і посольству, і бізнес-омбудсмену. Це проблема, з якою ми змушені стикатися щоденно, спільно, до речі, з представниками української влади. Не можна сказати, що українська влада не допомагає цій роботі. Є в складі українського керівництва люди, які чудово розуміють, намагаються сприяти, бо усвідомлюють, що без довіри і не буде тих інвестицій, які так потрібні усім", - сказала вона.

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Ізабель Дюмон також зазначила, що були випадки коли французькі компанії ставали жертвами рейдерських атак.

"Українській владі ці факти відомі, вони навіть не заперечують їхнє існування. І коли відбувається такий рейд проти якоїсь компанії, а суддя стає на бік цих рейдерів, ви розумієте наслідки в плані довіри з боку іноземних інвесторів до України?", - каже посол.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Державної служби статистики України, зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) за січень-вересень 2017 року становив 2,216 млрд дол., зокрема приплив інвестицій становив 1,218 млрд дол., вибуття - 305, 9 млн дол., позитивна переоцінка - 1,304 млрд дол.