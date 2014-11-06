Через війну на Донбасі індекс ділової активності в Україні та Росії впав до найнижчих показників у Европі

Це випливає з актуального звіту, який щотримісяці оприлюднює Австрійський контрольний банк (Oesterreichische Kontrollbank), пише Deutsche Welle.

Експерти пояснюють таку ситуацію війною на Донбасі.

Згідно з опитуванням, протягом року показник кон'юнктури для України знизився на 44 процентні пункти - до мінус 52. Загалом шкала індексу сягає від +100 до -100. Показник ділових прогнозів інвесторів погіршився на 37 пунктів, показник ділового клімату - на 37 пунктів, показник інвестицій - на 13 пунктів. Усі показники перебувають у негативному значенні шкали, вказуючи на песимізм інвесторів.

Читайте такожУ Німеччині індекс ділової активності впав до 2-річного мінімуму

Війна на Донбасі ще більш негативно вплинула на індекс ділового клімату Росії. За оцінками інвесторів, там дещо краща ситуація, ніж в Україні. Однак прогнози інвесторів щодо кон'юнктури в РФ від початку року погіршилися ще більш різко, ніж в Україні. Адже ще на початку року очікування інвесторів у Росії були, на відміну від України, вельми оптимістичними. Усе миттєво змінилося відразу після анексії Криму та запровадження санкцій Заходу.

Зокрема, показник ділових прогнозів інвесторів щодо ситуації в Росії знизився лише в останньому кварталі на 44 процентні пункти, показник ділового клімату - на 35 пунктів. А показник інвестицій, спрямованих на розширення виробництва, досяг найнижчого значення від 2009 року.

Також Росія втрачає привабливість для інвесторів як місце для розміщення виробництва: опитані інвестори заявили лише про два проекти, які плануються в РФ.

Водночас у звіті вказується на загальне погіршення індексу ділового клімату майже на всіх ринках Центральної та Східної Європи. Ознаки легкого покращення кон'юнктури у першому півріччі 2015 року інвестори вбачають лише у Словенії. Що ж стосується ділових перспектив у першому півріччі наступного року, позитивні сигнали інвестори вбачають лише у Боснії та Герцеговині.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні уперше від часів світової кризи погіршилися очікування бізнесу.

Індекс ділової активності свідчить насамперед про те, наскільки задоволені інвестори розвитком бізнесу. Його складають на основі опитування майже 400 підприємств зі штаб-квартирами в Австрії та філіями у 21 країні Центральної та Східної Європи про актуальний стан справ їхнього підприємства у відповідній країні та їхні очікування.