Весняний криптопад: біткойн торгується нижче $7 тисяч

Альтернативні криптовалюти також знижувалися в ціні.

Криптовалюта біткойн (bitcoin) у п'ятницю вранці продовжує дешевшати після падіння в середньому на 10% напередодні, капіталізація ринку продовжує знижуватися.

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Про це повідомляє Прайм.

"За даними порталу CoinMarketCap, станом на 8:28 біткойн знижувався в ціні на 11,58%, до 6,808 тисячі доларів. На біржі Bitfinex біткойн дешевшав на 9,35%, до 6,917 тисячі доларів, на GDAX - на 9,12%, до 6,879 тисяч доларів, на OKCoin - на 7,42%, до 7,764 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Альтернативні криптовалюти також знижувалися в ціні. Ethereum подешевшав на 12,71%, до 372,7 долара. Ripple - на 11,71%, до 0,493 долара, Bitcoin Cash втратив 11,05%, опустившись до 728,09 долара. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 255,18 мільярда доларів. На частку біткойна припадає приблизно 45% всього ринку криптовалют.

Днем раніше біткойн падав в ціні на повідомленнях Народного банку Китаю (НБК) про посилення регулювання ринку криптовалют. Заступник керівника регулятора Фан Яфей на офіційному сайті НБК заявив, що робота з криптовалютами входить до числа пріоритетних завдань Народного банку Китаю на 2018 рік у рамках політики захисту національної валюти. Він додав, що цифрові гроші — це один з трьох найбільших ризиків для цілісності місцевої валюти, китайського юаня.

У четвер також стався збій на великій гонконгської биткоин-біржі OKex, яка є дочірньою компанією популярної китайської біржі криптовалют OKCoin. Біржа повідомила, що проведе делістинг всіх неліквідних торгових пар з криптовалютою Bitcoin Cash (BCH). Також зазначалося, що Bitcoin Cash буде знятий з торгів з п'ятниці, 30 березня.