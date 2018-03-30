НБУ скасовує добовий ліміт на купівлю-продаж банками валюти

НБУ зняв деякі обмеження на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів і позик в іноземній валюті.

Національний банк України скасував ліміт у розмірі 1% від регулятивного капіталу на купівлю-продаж банками валюти протягом дня.

Читайте такожНацбанк спростив продаж валюти для бізнесу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку з посиланням на відповідну постанову регулятора.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято з урахуванням сприятливої ситуації на валютному ринку.

"Національний банк вважає можливим продовжити пом'якшення неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків і бізнесу, ослаблення яких не створює ризиків дестабілізації ринку", - йдеться в повідомленні.

Регулятор також ухвалив рішення збільшити з 1 травня цього року ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 1% до 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку - зменшити з 10% до 8%.

НБУ зняв деякі обмеження на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів і позик в іноземній валюті.

"Резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів і позик, якщо в їх реалізації (шляхом кредитування, страхування, забезпечення чи поруки) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним з акціонерів якої є іноземна держава або іноземний банк з акціонером - іноземною державою", - відзначає Нацбанк.

Регулятор також розширив перелік операцій бізнесу, надходження по яких не поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, і спростив для бізнесу порядок перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення платежів, пов'язаних з процесами судочинства.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку України, встановлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти, із застереженням, що повна валютна лібералізація можлива після вступу в силу нового Закону "Про валюті" та запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів та одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день.