Курс євро в Росії вперше перевищив 58 рублів

Курс євро на торгах Московської біржі зріс на 2,03 руб., до 58,11 руб., пробивши психологічно важливу позначку 58 руб. і встановивши новий рекорд, повідомляє ТАСС.

Курс долара також оновив максимум, підвищившись на 1,82 руб., до 46,77 руб. Причому вартість бівалютного кошика, що складається з $0,55 і €0,45, зросла на 1,88 руб., до 51,84 руб.

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З початку року долар подорожчав уже на 40%, а останні стрибки викликані шоком від зміни політики Центробанку, констатують економісти. Ціни на нафту, що традиційно визначали курс рубля, втратили свій вплив.

Напередодні ЦБ повідомив, що не має наміру витрачати на валютні інтервенції для підтримки рубля понад $350 млн на добу, причому у випадку витрати цих $350 млн межі коридору будуть автоматично підніматися на 5 коп. Сьогодні Банк Росії оголосив про підвищення меж валютного коридору на 5 копійок - до відміток 39,6-48,6 руб.