Порошенко скасував низку указів, що стосуються СОТ

В указі, розміщеному на сайті глави держави, визначені такими, що втратили чинність: указ від 15 квітня 2013 року № 214 "Про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ"; указ від 15 квітня 2013 року № 215 "Про представника України у Світовій організації торгівлі"; указ від 15 травня 2013 року № 258 "Про персональний склад Державної комісії з питань співробітництва з СОТ"; указ від 19 червня 2013 року № 333 "Про Положення про представника України у Світовій організації торгівлі".

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Крім того, скасовано указ від 3 жовтня 2013 року № 540 "Про внесення змін до деяких указів президента України та визнання такими, що втратили чинність, указу президента України від 26 серпня 2008 року № 767» та указу від 10 грудня 2013 року № 677 "Про заступника представника України у Світовій організації торгівлі».

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може подати на Росію позов до СОТ через анексію Криму.

Нагадаємо, Україна стала членом СОТ у травні 2008 року.