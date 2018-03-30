Для якісних змін життя українців ВВП має зростати щонайменше 6-8% на рік – Кінах

За словами президента Українського союзу промисловців і підприємців, нинішнє зростання ВВП у 2-3% є консервацією економічної кризи.

Для якісних змін життя українців необхідні темпи зростання валового внутрішнього продукту не менше 6-8% на рік, а не 2-3%, як відбувається зараз, заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

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"Як ми неодноразово констатували, після падіння в 2014-2015 роках, коли ВВП України впав на 17%, зростання у 2-3% – це, по суті, стагнація, це консервація кризи. Для динамічного зростання, якісних змін складових життя людей в Україні необхідні темпи мінімум 6-8, а бажано, і 10%", – сказав він під час спільного розширеного засідання Антикризової ради громадських організацій України та УСПП.

За його словами, сьогодні в країні триває процес деіндустріалізації, і це загрожує втратою високотехнологічних галузей, які випускають продукцію з високою доданою вартістю. Разом з цим відбувається формування агросировинної структури вітчизняної економіки. Ці дві тенденції посилюють демографічну кризу і є причинами трудової міграції населення за межі України.

"Агросировинна економіка ніколи не зможе забезпечити необхідну кількість сучасних робочих місць для життєдіяльності людей у конкретній країні", - сказав Кінах.

Він зазначив, що держава має сконцентрувати всі зусилля на розробці цільових програм для підтримки і розвитку промисловості, однак поки що ця робота не ведеться, тому спостерігається лише фрагментарна допомога з боку влади.

Як повідомляв УНІАН, Український союз промисловців і підприємців наприкінці минулого року представив програму "Платформа економічного патріотизму", яка є комплексом заходів із покращення податкової політики, запобігання монополізації та гарантування прав власності для досягнення економічного зростання на рівні 7-8% на рік.