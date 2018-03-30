Платіжний баланс України зведений з дефіцитом $197 мільйонів

У лютому платіжний баланс зведений з профіцитом 252 мільйони доларів проти дефіциту 27 мільйонів доларів в лютому 2017 року.

Дефіцит платіжного балансу України за січень-лютий 2018 року становить 197 мільйонів доларів, що на 14% нижче дефіциту за січень-лютий 2017 року на рівні 229 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в лютому платіжний баланс зведений з профіцитом 252 мільйона доларів проти дефіциту 27 мільйонів доларів в лютому 2017 року.

Згідно з повідомленням, у лютому 2018 поточний рахунок мав незначне позитивне сальдо (9 мільйонів доларів), з початку року профіцит поточного рахунку становить 128 мільйонів доларів порівняно з профіцитом 152 мільйони доларів США в січні-лютому минулого року.

За даними НБУ, в лютому по фінансовому рахунку, на відміну від попереднього місяця, спостерігався чистий приплив капіталу в розмірі 243 мільйони доларів. НБУ пов'язує це, в першу чергу, з активізацією припливу капіталу нерезидентів у гривневі державні боргові цінні папери.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становить 2,566 мільярда доларів, що вдвічі вище за профіцит 2016 року, при цьому баланс зведений з профіцитом третій рік поспіль.