Військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за три місяці у квітні

Середній розмір підвищення пенсій військовим в 2018 році становитиме 1500 гривень.

Всі військові пенсіонери у квітні, згідно з рішенням уряду, отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня розпочнуться систематичні виплати вже підвищених військових пенсій.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході наради з міністром соціальної політики Андрієм Ревою з метою оцінки поточної ситуації в системі пенсійного забезпечення військовослужбовців.

"Я обіцяв військовим пенсіонерам, що ми почнемо підвищення пенсій. І ми це робимо. Головне, що ми врахуємо і січень, і лютий і березень. Питання чутливе - хотів би, щоб з цим рішенням ми дійшли до кожного військового пенсіонера і віддали належне, - сказав він. - Важливо, щоб до травня всі виплати були здійснені в повному обсязі. А з травня ми маємо вийти на системність підвищених виплат. Люди чекають".

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 березня Пенсійний фонд України вже виплатив підвищені пенсії 15,3 тисячам військових пенсіонерів на загальну суму більше 62 мільйонів гривень. До кінця березня уповноважені органи силових міністерств і відомств повинні завершити передачу довідок про розмір грошового забезпечення пенсіонерів.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам буде відбуватися поетапно в 2018-2019 роках.

За інформацією Кабміну, Пенсійний фонд України з другої половини березня повинен був почати виплати перерахованих пенсій для 12 силових відомств.

Пенсії будуть підвищуватися поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 гривень. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 гривень. І з 1 січня 2020 року - ще в середньому на 750 гривень. Таким чином, за два роки військові пенсії зростуть приблизно вдвічі. Зараз середня пенсія становить 2898,41 гривні.