Нацбанк переходить на "анонімність": гривню будуть підтримувати через Matching

Тепер Нацбанк визначатиме форму інтервенції залежно від ситуації на валютному ринку.

Національний банк України вирішив осучаснити підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку і відмовитися від пріоритетності конкретних форм інтервенцій, перейшовши до використання тих або інших форм залежно від ситуації на міжбанківському валютному ринку.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

НБУ нагадав, що стратегія регулятора передбачає можливість здійснювати валютні інтервенції в чотирьох формах - валютний аукціон, інтервенції за єдиним курсом, інтервенція за кращим курсом і адресна інтервенція. При цьому раніше пріоритетною формою здійснення валютних інтервенцій був валютний аукціон.

"Однак інші форми валютних інтервенцій також підтвердили свою ефективність, зокрема, для оперативного втручання в незначних обсягах", - йдеться в повідомленні.

Також Національний банк планує найближчим часом перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters і т. п.).

"Основною перевагою проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching є анонімність. Котирування всіх учасників функціоналу, в тому числі Національного банку, виставляються анонімно, і учасники угоди з купівлі-продажу валюти отримують інформацію про контрагента тільки після укладання угоди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році правління Національного банку України затвердило Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки.

Стратегія визначає політику присутності центрального банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення гривні.