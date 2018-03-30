Валюта подешевшає після вихідних: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 2 квітня: 100 USD – 2630,7046 гривні; 100 EUR – 3241,2911 гривні; 10 RUR - 4,5939 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,7046 (30 березня – 2654,3493)

100 EUR – 3241,2911 (30 березня – 3270,4238)

10 RUR – 4,5939 (30 березня – 4,5953)

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,27 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 23 копійки вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,59/32,64 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3070 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 540 угод на суму 394,24 мільйона доларів.