В українських банках поменшало непрацюючих кредитів
18:31, 30 березня 2018Фінанси
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Обсяг таких кредитів на початок березня становив 625,5 мільярда гривень.
В українських банках поменшало непрацюючих кредитів / фото УНІАН
Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в лютому скоротилася до 56,2% до 56,6% на початок місяця.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок березня становив 625,5 мільярда гривень.
Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року склала 54,5%.
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