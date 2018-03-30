В українських банках поменшало непрацюючих кредитів

Обсяг таких кредитів на початок березня становив 625,5 мільярда гривень.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в лютому скоротилася до 56,2% до 56,6% на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок березня становив 625,5 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року склала 54,5%.