В українських банках поменшало непрацюючих кредитів

18:31, 30 березня 2018
Фінанси
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фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок березня становив 625,5 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року склала 54,5%.

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Теги: #банківська система#проблемні кредити