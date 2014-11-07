Російський рубль сьогодні звалився рекордними темпами - уже до 48 за долар

У Росії триває стрімка девальвація національної валюти.

У перші хвилини після відкриття торгів на Московській біржі долар взяв позначку в 48 рублів, але після інтервенції Центробанку американська валюта втратила в ціні близько 50 копійок.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ще рік тому за долар у Росії давали 32-33 рублі, євро коштував менше 45 рублів.

Читайте такожНафта після невеликого зростання знову подешевшалаСтрімку девальвацію російської валюти експерти пов’язують із зниженням ціни нафти та санкціями, які країни Заходу запровадили проти Москви після анексії Криму та агресії Росії на сході України.