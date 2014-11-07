Гривня на міжбанку знизилася до 14,70 за долар

У п'ятницю, 7 листопада, котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України досягли значень 14,20/14,70 грн/дол.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривня-євро склали 17,59/18,20 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рубля склали 0,2920/0,3026 грн/рубль.

Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на позначці 14,60 за долар. Котирування гривня-євро склали 17,57/18,13 грн/євро. Котирування гривні щодо російського рубля склали 0,3074/0,3174 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, вчора НБУ оновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара до 13,96 грн/дол.

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Нацбанк вирішив з 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.