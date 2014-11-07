Російські банки через рекордний попит почали обмежувати продаж валюти

Через наплив клієнтів у деяких невеликих банках валюта вже закінчилася, а в середніх і великих почали приймати попередні замовлення на неї, повідомляє РБК Daily.

«Зараз ми бачимо підвищений попит на валюту порівняно з попередніми тижнями, в середньому населення купує в 3-4 рази більше, ніж зазвичай», - говорить старший віце-президент банку ВТБ24 Дмитро Орлов. «Попит громадян на іноземну валюту виріс в 3 рази», - підтверджує начальник відділу конверсійних операцій банку «Открытие» Артем Зотов. Таку ж тенденцію помітили в Связь-банку.

Читайте такожРосійський рубль сьогодні звалився рекордними темпами - вже до 48 за долар«Громадяни перш за все купують долари США. Особливо це стало помітно після того, як долар подолав психологічно важливу позначку в 40 рублів», - зазначає начальник управління операцій на фінансових ринках банку «Інтеркоммерц» Андрій Харинов. Він каже, що попит збільшився на всі валюти, але євро купують менше. «В Єврозоні не все гладко, вважається, що це більш ризиковий інструмент. Деякі клієнти купують англійський фунт», - говорить Харинов.

За його словами, середня сума покупки валюти громадянами варіюється в залежності від місця розташування, але в середньому у Москві вона становить близько $10 тис. і близько €8 тис. Раніше громадяни купували в середньому $1-3 тис.

Кореспондент РБК, обійшов ряд столичних банківських відділень, не зміг купити валюту в банку «Траст», а також у відділенні банку «Балтика», в яких повідомили, що валюти немає взагалі. У відділенні Инвестторгбанка кореспонденту РБК повідомили, що немає євро, а долари видаються номіналом по 50 і малими сумами, наприклад, $100-300.

Вдалося знайти валюту в МДМ Банку і Райффайзенбанку, а також держбанках - в Ощадбанку і ВТБ 24. Правда, і тут не все гладко. Наприклад, у відділенні Ощадбанку на Кутузовському проспекті повідомили, що валюту продають під замовлення.