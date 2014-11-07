Євро в Росії стрибнув вище 60 рублів - ситуація на ринку близька до паніки

Курс євро на торгах Московської біржі зріс на 2,22 руб., до 60,27 руб., пробивши психологічно важливу позначку в 60 руб. і встановивши новий рекорд.

Курс долара також оновив максимум, підвищившись на 1,73%, до 48,6 руб, пише ТАСС.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з €0,45 і $0,55, зросла на 1,92 руб., до 53,82 руб.

"На валютному ринку ситуація близька до паніки, яка загрожує стабільності фінансової системи, - стверджує керуючий директор, головний аналітик інвестиційного департаменту ВТБ24 Станіслав Клєщев. - Вважаємо, що ЦБ найближчим часом буде змушений утрутитися в процес".

У п'ятницю на відкритті торгів на Московській біржі курс долара до рубля зріс на 1,27 руб. і склав 48,14 руб. Однак станом на 10.10 мск курс долара знизився від денного максимуму до 47,4 руб., що вище рівня закриття вчорашніх торгів на 53 коп. Євро на відкритті сьогоднішніх торгів збільшився на 1,42 руб. і досяг 59,47 руб., а потім зменшився і станом на 10.10 мск курс євро склав 58,74 руб., що вище рівня закриття вчорашніх торгів на 69 коп.

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