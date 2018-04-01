Півмільйона доларів та понад 20 мільйонів гривень: Олег Ляшко заповнив декларацію

Також нардеп купив великий будинок та задекларував виграш у лотерею.

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко заповнив свою декларацію - за документом у нього 20,6 мільйона гривень доходів і 484 тисячі доларів готівки.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"За даними декларації на сайті НАЗК, його зарплата за 2017 рік становила 259,3 тисячі гривень, ще 252,8 тисячі - забезпечення депутатської діяльності. 1,8 мільйона гривень Ляшко отримав як відсотки від вкладів в "Ощадбанку" і банку "Аркада", 571 тисяча - його виграш у лотереї "Фаворит спорт", 1,9 мільйона гривень - дохід від надання майна в оренду, а 15,9 мільйона гривень - дохід від відчуження нерухомості", - йдеться в повідомленні.

Лідер "радикалів" задекларував 484 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 839 тисяч гривень готівкою. Натомість на його рахунках в "Ощадбанку" - 4,4 мільйона гривень та 713 тисяч доларів.

Обзавівся Ляшко житловим будинком в елітному Козині під Києвом. Він придбав маєток площею 357 квадратів та земельну ділянку у понад 6,5 тисячі квадратних метрів. Окрім цього, у Ляшка є ще шість земельних ділянок, дві квартири на 95,5 квадратів та офіс в Києві.

В автопарку Ляшка - авто Toyota Prado 2004 року випуску. З минулого року він взяв в оренду Toyota Land Cruiser 2013 року випуску.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував дохід у сумі в понад 17 мільйонів гривень протягом 2017 року. Дохід голови КМУ за 2016 рік був дещо меншим. Тоді він задекларував понад 15,8 мільйона гривень.