Золотовалютні резерви НБУ досягли мінімуму за останні 9,5 років

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 листопада 2014 року становили 12,587 млрд дол., що на 23,2% або на 3,798 млрд дол. менше показника на 1 жовтня в 16,385 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, золотовалютні резерви досягли мінімального значення за останні 9 із половиною років, після провалу до 11,892 млрд дол. у березні 2005 року.

З початку цього року резерви скоротилися на 7,829 млрд дол. або на 38,35%.

Нацбанк пояснює зниження резервів підтримкою НАК «Нафтогаз України» на майже 2 млрд дол. у частині виконання гарантованих державою зобов'язань за борговими цінними паперами, а також платежів за постачання природного газу від європейських постачальників.

Також, за інформацією регулятора, Нацбанк у жовтні активізував інтервенції й аукціони з продажу валюти для стабілізації валютного ринку,в ході яких продав банкам 1,185 млрд дол.

Крім цього, в жовтні були платежі з погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загальним обсягом 641 млн дол., зокрема майже 233 млн дол. - Міжнародному валютному фонду.

Також повідомляється, що надходження на користь уряду від розміщення ОВДП в іноземній валюті становили 40 млн євро.

Згідно з опублікованими даними, на 1 листопада резерви в іноземній валюті становили 11,578 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 20,32 млн дол., золото – 989 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк покращив оцінку золотовалютних резервів станом на 1 жовтня до 16,385 млрд дол. За оновленими даними НБУ, міжнародні резерви у вересні зросли на 457 млн дол., або на 2,9%, а з початку року знизилися на 4,031 млрд дол., або на 19,7%.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.