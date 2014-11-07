Гривня на міжбанку продовжує падати - 14,96 за долар

У п'ятницю, 7 листопада, котирування гривні щодо долара до середини торгів на міжбанківському валютному ринку України досягли значень 14,56/14,96 грн/дол.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривня-євро становили 18,06/18,55 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рубля становили 0,3091/0,3181 грн/рубль.

Сьогодні гривня відкрила міжбанк на позначці 14,20/14,70 грн/дол.

Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на позначці 14,60 за долар. Котирування гривня-євро становили 17,57/18,13 грн/євро. Котирування гривні щодо російського рубля склали 0,3074/0,3174 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, вчора НБУ поновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара до 13,96 грн/дол.

Нацбанк вирішив з 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.