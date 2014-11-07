НБУ вчора надав банкам ще 1,2 млрд рефінанса

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування шести банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,624 млрд грн 19 банкам під 7,5% річних на один день, на 1,152 млрд грн 7 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 362 млн грн 4 банкам на 14 днів під 10% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 5,374 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 15,2%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Нацбанк надав банкам рефінансування на 2,844 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 7,099 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 6,452 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 15,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 15,1% річних.

Також повідомлялося, що 5 листопада НБУ продавав банкам на аукціоні долари за 13,52 грн.