У Держказначействі відзвітували, скільки грошей залишилося на єдиному рахунку
Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 квітня 2018 року становив 8,309 мільярда гривень, що на 16% нижче показника на 1 березня.
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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником роком раніше - на 1 квітня 2017 року - залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився в 4 рази, порівняно з показником на початок поточного року – зріс на 63%.
Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року склав 5,099 мільярда гривень, що в 2,8 рази нижче показника роком раніше.
Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.