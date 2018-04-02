Міністр фінансів Данилюк: лотерейний ринок потрібно легалізувати

Як зазначив Данилюк, від легалізації всього грального бізнесу на соціальне забезпечення громадян, підтримку охорони здоров'я, спорту та культури держава може додатково отримувати близько 5 млрд грн. щороку.

Лотерейний ринок потрібно легалізувати, оскільки гроші від легалізації вже закладені в бюджет на 2018 рік. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, важливо цей ринок упорядкувати і зробити цивілізованим. Це мільярди податкових надходжень, які держава втрачає щороку. Наша принципова позиція – прийняти комплексний закон. Відповідний урядовий законопроект лежить у парламенті вже два роки. Лобістські групи не дають його розглядати. Бо вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Вже з'являються замовні статті і сюжети, що пропагують збереження чинної ситуації. Це зрозуміло – люди борються за свої гроші. А ми боремося за повноцінний, наповнений бюджет і елементарний законний порядок», - заявив він.

Як зазначив Данилюк, від легалізації всього грального бізнесу на соціальне забезпечення громадян, підтримку охорони здоров'я, спорту та культури держава може додатково отримувати близько 5 млрд грн. щороку. Але деякі державні органи шукають можливості заблокувати рішення.

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«Через те, що законопроект заблокований в Верховній Раді, у нас залишається тільки одна можливість врегулювати проблему в рамках чинного законодавства. Подобається це комусь, чи ні, а сплачувати податки з зароблених коштів потрібно. Антимонопольний комітет не влаштовує одне, інших інше. Голова АМКУ Юрій Терентьєв підтверджує, що це маніпулювання одного уповноваженого. Але, врешті решт, ми не можемо протистояти всім. Це має бути державницьким рішенням. Інакше ми недобираємо кошти в державний і місцеві бюджети, дозволяємо існувати чорному ринку та закриваємо очі на те, що хтось заробляє мільярди без сплати податків», - зазначив він.

Згідно даних опитування GfK Ukraine, 77% респондентів виступають за жорсткий контроль операторів лотерей з боку держави, а 67% вважає, що оператором лотерей мають бути лише ті компанії, які мають багаторічний досвід роботи на ринку та доброчесну репутацію.