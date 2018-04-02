НБУ в березні поповнив резерви на міжбанку $376 мільйонів

З початку року купівля валюти для цього становила 757 мільйонів доларів.

Національний банк України у березні поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 376 мільйонів доларів.

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Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за березень, з початку року купівля валюти на ці цілі склала 757 мільйонів доларів.

Регулятор зазначив, що на пропозицію валюти з боку клієнтів банків і нерезидентів вплинули зростання прибутковості гривневих інструментів та збереження загалом сприятливої кон'юнктури на світових ринках.

Крім того, як зазначив НБУ, це сприяло зміцненню курсу гривні до долара на 1,5% в березні і на 5,4% з початку року.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 березня 2018 року склали 18,410 мільярда доларів, що практично відповідає рівню на 1 лютого.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів. Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів.