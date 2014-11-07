Базова інфляція від початку року зросла майже до 17%

За інформацією Держстату, у жовтні 2014 року щодо жовтня 2013 року базова інфляція склала 17%. Від початку року (до грудня 2013 року) базова інфляція у жовтні прискорилася до 16,8%.

За січень-жовтень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція склала 7,6%.

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Нагадаємо, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, Інфляція в Україні у жовтні порівняно з вереснем 2014 року сповільнилася до 2,4% із 2,9%, зафіксованих у вересні порівняно із серпнем. Від початку 2014 року, до грудня 2013 року, інфляція в жовтні прискорилася до 19%.