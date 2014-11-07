Гривня впала до історичного мінімуму - вже 15,13 за долар

Обвал національної валюти на міжбанку в п'ятницю, 7 листопада, продовжився. Гривня подолала новий психологічний рівень у 15 за долар, повідомляє Укрдилінг.

Так, котирування гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України станом на 14:17 досягли значень 14,7300/15,1300.

Котирування гривня-євро на зазначений час становили 18,2563/18,7506.

Котирування гривні щодо російського рубля становили 0,3210/0,3303.

Читайте такожНацбанк відмовився рятувати падаючу гривню - економістЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України вирішив із 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.