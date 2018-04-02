Гривня почала тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,15/26,19 грн/дол.

У понеділок, 2 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середины торгів встановилися на рівні 26,15/26,19 грн/дол.

Читайте такожНБУ в березні поповнив резерви на міжбанку $376 мільйонів

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,24/32,28 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4546/0,4604 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,1673 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 240 угод на суму 128,48 млн дол.