Держбюджет пішов у мінус на 9,5 мільярда гривень

Місцеві бюджети у лютому виконано з профіцитом 4,2 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету в лютому 2018 року становив 9,5 млрд грн, дефіцит зведеного бюджету за лютий становив 5,2 млрд грн.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України.

Згідно з повідомленням, місцеві бюджети в лютому виконано з профіцитом 4,2 млрд грн.

НБУ зазначив, що, незважаючи на квартальну сплату податків і сприятливу базу порівняння, доходи державного бюджету збільшилися лише на 7% у річному вимірі. Зростання було забезпечено збільшенням податкових надходжень (на 8,3% у річному вимірі), зокрема, від ПДВ. Витрати в лютому порівняно з січнем зросли на 41,5%, у річному вимірі вони скоротилися на 2%.

Як повідомляв УНІАН, профіцит держбюджету у січні становив 7,8 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету за 2017 рік становив 42,7 млрд грн, що в 1,8 разу нижче затвердженого законом про держбюджет на 2017 рік показника у розмірі 77,6 млрд грн.