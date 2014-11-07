Для зміцнення гривні потрібно скоротити держвитрати на 30% - екс-заступник голови НБУ

«Головним фактором девальвації є незбалансованість державних фінансів. Витрати уряду не відповідають динаміці ВВП країни на 30%», - сказав Савченко.

Експерт зазначив, що новий режим проведення щоденних валютних аукціонів, під час яких НБУ реалізує 5 - 10 млн дол., відсікаючи 5 заявок за найвищою ціною, не знизить курс долара через невеликий обсяг продаваних валютних ресурсів.

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Савченко також заявив про неможливість продовження реалізації «передвиборної моделі» фіксованого валютного курсу, яка протягом місяця зменшила золотовалютний резерв на 1,3 млрд дол.

«Фіксований курс 12,95 грн/дол. діяв для 60 - 65 банків. Ці банки ... продавали валюту іншим фінустановам за середнім курсом 13,05 грн/дол. Був третій курс тіньового ринку в 14 - 14,5 грн/дол.», - сказав колишній заступник голови НБУ.

Експерт оцінив заробіток тіньового ринку за жовтень 2014 року в 130 млн дол.

Савченко висловив думку, що найближчим часом можлива стабілізація валютного курсу на рівні 14,5 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада голова НБУ Валерія Гонтарєва заявила про перехід до режиму плаваючого валютного курсу, після чого гривня почала оновлювати історичні мінімуми щодо долара. На даний момент офіційний курс НБУ становить 14,47 грн/дол.

Також повідомлялося, що банкіри прогнозують стабілізацію валютного ринку і зміцнення гривні.