У Нацбанку заспокоїли: Україна не потрапляє в «чорні» списки FATF

При цьому, є європейські країни, які ризикують потрапити в цей список.

Україна, виходячи з результатів перевірки міжнародних експертів Moneyval, не потрапляє в «чорні» списки країн, які відмивають гроші та фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити в цей список.

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Про це повідомив журналістам директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.

За його словами, за результатами перевірки Спеціального комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Moneyval, є європейські країни, які можуть скоро потрапити в санкційні списки Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з «відмиванням» грошей FATF.

«Якщо за результатами першого та другого раунду перевірки Україна потрапляла в ці списки, то зараз мова не йде про включення нашої країни в якісь списки», - сказав Береза.

При цьому він підкреслив, що перевірка охоплювала всі сектори економіки і всі державні структури, і міжнародні експерти особливо відзначили зусилля банківського сектора України в напрямку боротьби з відмиванням грошей.

Довідка УНІАН. Moneyval - головний європейський арбітр з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який проводить оцінки держав в частині всіх відповідних міжнародних стандартів у правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Україна є членом Moneyval з 1997 року.