Громадські організації об'єднуються задля соціально відповідальної легалізації казино

Щорічно бюджет недоотримує через дію мораторію на азартні ігри та тінізацію цієї індустрії понад 5 млрд грн.

Координаційна рада з питань соціально відповідальної легалізації казино і Українська асоціація ігрової індустрії (УАІІ) підписали меморандум, який передбачає взаємодію організацій у сфері легалізації казино в Україні.

Як сказано в документі, УАІІ буде надавати Координаційній раді пропозиції щодо проведення заходів, які сприяють легалізації казино в Україні на основі ідеї соціальної відповідальності, надавати своїх експертів для участі у заходах Координаційної ради, готувати експертні висновки, пропозиції та коментарі щодо законодавчих і нормативних ініціатив, які стосуються галузі.

Координаційна рада створена для розгляду легалізації казино в якості додаткового стимулу розвитку готельного бізнесу та туристичної індустрії України, соціально відповідальної легалізації казино, позитивно впливає на міжнародний імідж України. У своїй діяльності об'єднання виходить з пріоритету принципу соціальної відповідальності бізнесу, враховує аспект зобов'язань України перед МВФ в частині легалізації грального бізнесу з метою збільшення доходів бюджету. Соціально відповідальна легалізація казино є невід'ємною частиною комплексу заходів по боротьбі з корупцією, що реалізуються в Україні.

В Координаційну раду з питань соціально відповідальної легалізації казино входять представники групи DCH Олександра Ярославського (до складу активів входить Міжнародний аеропорт «Харків», 5 * готель, низка об'єктів ресторанного бізнесу); мережа готелів Premier Hotels and Resorts (Київ та інші міста); столичні luxury готелі InterContinental Kyiv і Fairmont Grand Hotel Kyiv, інші зацікавлені компанії з різних міст України; потенційні іноземні інвестори.

Українська асоціація ігрової індустрії створена у вересні 2017 року. Метою організації є ведення конструктивного діалогу між державою, бізнесом і суспільством з питань державного регулювання гральної індустрії, створення її привабливості для інвесторів і державного бюджету, також створення безпечної ігрової індустрії для суспільства і споживачів.

З 2009 року, організація, проведення та участь в азартних іграх знаходяться під законодавчою забороною, в той час як тіньовий оборот в цій галузі оцінюється в мільярди гривень. Щорічно бюджет недоотримує через дії мораторію на азартні ігри та тінізацію цієї індустрії понад 5 млрд грн.