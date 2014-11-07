Нацбанк за три дні опустив офіційний курс на 1,5 гривні

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,47066 грн/дол., що на 51 копійку нижче офіційного курсу за попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Учора НБУ також оновив історичний мінімум курс на рівні 13,95567 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Читайте такожДля зміцнення гривні потрібно скоротити держвитрати на 30% - екс-заступник голови НБУНа думку банкірів, економічна складова валютного курсу знаходиться в межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже в три рази - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також у наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.