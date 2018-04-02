НБУ оштрафував банки за відмивання грошей майже на 68 мільйонів

Цей показник у 7 разів перевищує дані за 2016 рік.

Національний банк України у 2017 році застосував штрафні санкції до банків за результатами перевірок у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 67,552 млн грн, що в 7 разів перевищує показник за 2016 рік.

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Як йдеться в матеріалах НБУ, регулятор застосував штрафні санкції до 15 банків, у тому числі за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу - до 10 банків на загальну суму 64,220 млн грн.

«Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких - конвертація безготівкових коштів у готівку», - пояснив журналістам директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Довідка УНІАН. Національний банк України в першому кварталі 2017 року застосував штрафні санкції до 5 банків у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 12,142 млн грн.

У 2016 році регулятор за результатами перевірок за цими питаннями застосував штрафи до 28 банків на загальну суму 9,321 млн грн.