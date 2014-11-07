Асоціація російських банків пропонує державі "увімкнути друкарський верстат"

Така ініціатива міститься у поширеному сьогодні коментарі президента АРБ Гарегіна Тосуняна, передає ТАСС.

"Асоціація російських банків наполягає на тому, що якщо для ЦБ РФ бачиться неможливим варіант зниження ключової ставки зважаючи на підвищених інфляційних ризиків, то гідна розгляду політика забезпечення економіки необхідними ресурсами шляхом вкидання коштів ЦБ на ринок через розширення грошової бази Банку Росії", - пропонує Тосунян, зазначаючи водночас, що така ідея викликає неоднозначну оцінку банківського співтовариства, але підтримана більшістю членів АРБ.

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Тосунян висловлює подив у зв'язку із рішенням ЦБ РФ підвищити 31 жовтня ключову ставку відразу на 1,5 базисного пункту. "Не зовсім зрозуміло, чому ми йдемо по шляху підвищувального тренда ключової процентної ставки.

З нашої точки зору, основна проблема на сьогодні - забезпечити ринок ліквідними ресурсами у більшому обсязі і за нижчими цінами", - заявив президент АРБ.

Проблема забезпечення банківської системи доступними довгими грошима (терміном більше трьох років) сьогодні стоїть як ніколи гостро", продовжує Тосунян.

"Банк Росії одним із першочергових своїх завдань вважає таргетування рівня інфляції, використовуючи для цього монетарні інструменти грошово-кредитної політики. Однак, про що неодноразово заявляла АРБ, інфляція в РФ не носить суто монетарний характер. Значить, і інструменти повинні бути іншими", - упевнений Тосунян.

Пропозиція АРБ щодо введення політики "кількісного пом'якшення" у Росії будуть обговорюватися на майбутній зустрічі банкірів із керівництвом ЦБ і на засіданні Міжрегіональної банківського ради при Раді Федерації.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські банки за рекордного попиту почали обмежувати продаж валюти.