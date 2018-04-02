Курси валют: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 3 квітня: 100 USD – 2616.0960 грн; 100 EUR – 3223.2919 грн; 10 RUR - 4.5668 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2616.0960 (2 квітня – 2630.7046)

100 EUR – 3223.2919 (2 квітня – 3241.2911)

10 RUR – 4.5668 (2 квітня – 4.5939)

У понеділок, 2 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,19 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 5 копійок вищі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановились на рівні 32,23/32,27 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1610 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 486 угод на суму 321,34 млн дол.