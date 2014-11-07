Гривня на міжбанку впала до 15,20 за долар

У п'ятницю, 7 листопада, котирування гривні щодо долара до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України досягли значень 14,80/15,20 грн/дол.

Про це повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривня-євро становили 18,34/18,83 грн/євро.

Котирування гривні щодо російського рубля становили 0,3186/0,3286 грн/рубль.

Сьогодні гривня відкрила міжбанк на позначці 14,20/14,70 грн/дол.

Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на позначці 14,60 за долар. Котирування гривня-євро склали 17,57/18,13 грн/євро. Котирування гривні щодо російського рубля склали 0,3074/0,3174 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,47066 грн/дол., що на 51 копійку нижче офіційного курсу за попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

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Нацбанк вирішив з 5 листопада щоденно проводити валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати гривню на поточному рівні.

Після такого рішення НБУ гривня на міжбанку різко пішла вниз.