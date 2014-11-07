Нацбанк сьогодні продавав долари за 14,52 грн

Згідно з повідомленням, максимальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,5 грн/дол., мінімальний - 13,5 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні від 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 14,47066 грн/дол., що на 51 копійку нижче від офіційного курсу за попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

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На думку банкірів, економічна складова валютного курсу перебуває у межах 13,5-14 грн/дол., а далі курс як барометр відображає очікування щодо ескалації конфлікту на сході України.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази, до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.