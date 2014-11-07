Британія виграла у ЄС спір про додатковий платіж до євробюджету у €2,1 млрд

Про це заявив міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів економіки і фінансів, повідомляє ТАСС.

Читайте такожБританія не хоче давати додаткові гроші в бюджет ЄС - країні загрожує штраф на 54 млн євро

"Ми досягли великої перемоги. Ми домовилися про скорочення платежу вдвічі - замість £1,7 млрд (€2,1 млрд) ми повинні будемо виплатити £850 млн (€1,05 млрд). Ми також домоглися відстрочення платежу, який буде проведений двома траншами без будь-яких штрафних санкцій. Більше того, справедливість вимоги цих грошей буде додатково перевірена, і, якщо вона не буде підтверджена, британські платники податків отримають свої гроші назад. Замість того, щоб оскаржувати закон ЄС, ми повністю і назавжди змінили європейські норми", - сказав британський міністр фінансів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія повинна внести додаткові 2,1 млрд євро в бюджет ЄС.