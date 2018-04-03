Скандальна голова Держаудитслужби, яку звинувачують у незаконному збагаченні, відзвітувала про свої доходи

Гаврилова володіє банківськими металами на суму понад 80 тис. грн і квартирою в Києві площею 122,5 кв. м і вартістю 1 млн 060 тис. грн.

Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова задекларувала банківські метали на суму 86,5 тис. грн.

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Відповідна інформація міститься в її декларації за 2017 рік, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Окрім того, чиновниця задекларувала 875,056 тис. грн зарплати на посаді голови Держаудитслужби, 43 тис. доларів США готівкою, 65,538 тис. грн на банківських рахунках.

Її цивільний чоловік, позначений в декларації, як особа, яка спільно проживає з декларантом, але не перебуває з ним у шлюбі, володіє автомобілем Toyota Land Cruiser вартістю 2 млн 218 тис. 645 грн, двома машиномісцями вартістю 126,5 тис. грн та 149,6 тис. грн.

Також він за минулий рік отримав зарплати в ПАТ "Завод Маяк" 7,2 тис. грн, при цьому він має 3 млн грн, 8,5 тис. євро та 5 тис. дол. США готівкою.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня обвинувальний акт стосовно незаконного збагачення голови Держаудитслужби Гаврилової направлено до суду.

Керівнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

23 січня детективи НАБУ повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних.

Під час обшуку у посадовця знайшли золоті зливки, вона заявила, що ці зливки їй подарували родичі.